BC do Paraguai revoga medida que suspendia resgates de fundo em dólar do BNB

A Superintendência de Valores do Banco Central do Paraguai informou nesta quinta-feira, 5, que revogou a medida aplicada ao Fundo Mútuo BNB PY Dólares Americanos, administrado pelo BNB.

Com a revogação, deixa de vigorar a suspensão de resgates para este fundo, de acordo com comunicado publicado no site do BC.

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Além do fundo do BNB, a Superintendência de Valores do Paraguai suspendeu temporariamente os resgates, novas aplicações e distribuições de 12 fundos de investimento no país. Foram afetados fundos do Banco Ueno e produtos geridos por instituições como Cadiem, Puente e Basa.

Na quarta-feira, a Superintendência do BC já havia desbloqueado os saques do Fundo Mútuo LP em dólares do Basa.

A crise bancária que foi iniciada com a colocação do Banco Ueno em um processo de "resolução" se espalhou, gerando pânico, protestos e a renúncia de Santiago Peña da Presidência do país, além da troca do comando do Banco Central.

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Em meio à crise, a moeda paraguaia derreteu. O dólar era cotado em alta a 6.163,23 guaranis nesta quinta-feira, ante 6.061,76 guaranis na quarta-feira e 5.671,48 guaranis na sexta-feira, dia 30 de outubro, segundo a Morningstar.