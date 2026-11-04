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ECONOMIA

BC do Paraguai pagará adiantado recursos do Fundo de Garantia de Depósitos a poupadores do Ueno

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central do Paraguai informou que fará um adiantamento da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos aos poupadores do Ueno Bank SA.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 4, o BC paraguaio informou que o adiantamento será de até 40 salários mínimos. Dívidas pendentes com a instituição serão deduzidas do valor, informou a autarquia.

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O BC fará o depósito em contas de outras entidades do sistema financeiro nacional. Para poupadores sem acesso a outros bancos, uma conta poupança será aberta em um banco ou instituição financeira do sistema financeiro paraguaio para efetivar o recebimento do adiantamento.

O pagamento será iniciado em até 24 horas e o processo não poderá exceder 5 dias úteis, segundo o BC.

O anúncio representa uma tentativa de acalmar os protestos, após milhares de paraguaios irem às ruas de Assunção na terça-feira, 3, cobrando a liberação de seu dinheiro do Ueno Bank, um banco digital. Hoje, o Banco Central do Paraguai suspendeu temporariamente os saques de dinheiro de determinados fundos de investimentos vinculados ao Ueno Bank.

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A crise bancária marca um novo rumo no governo, que já chegou a deter 8 executivos e empresários, entre eles o presidente do banco, Juan Manuel Gustale, e Federico Miguel Vázquez, CEO da instituição.

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PARAGUAI/UENO BANK/FALÊNCIA/BC/adiantamento Recursos
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