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ECONOMIA

BC do México deixa taxa de juros em 6,5% e diz que nível é 'apropriado' para enfrentar riscos

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central do México (Banxico) deixou a taxa de juros inalterada em 6,5% ao ano, em decisão unânime, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 6. O conselho afirmou que considera o nível atual como apropriado para enfrentar os riscos macroeconômicos domésticos e externos, reafirmando seu compromisso com a estabilidade de preços.

O banco central observou que, desde o último corte de juros, o peso mexicano manteve trajetória de valorização e a economia retomou força no segundo trimestre, depois de ter contraído no trimestre anterior.

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Sobre a inflação, o Banxico manteve previsão de queda da inflação para a meta no quarto trimestre de 2027, embora tenha reconhecido a existência de riscos tanto de alta como de baixa para os preços.

Entre eles estão: interrupções em políticas comerciais, impacto de conflitos geopolíticos, pressões de custos, depreciação do peso mexicano, atividade econômica fraca e mudanças políticas por parte dos EUA.

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MÉXICO/BANXICO/JUROS
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