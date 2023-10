BC do Canadá mantém juros inalterados, em 5,0%, mas nota aumento em riscos inflacionários

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)

O Banco Central (BC) do Canadá decidiu nesta quarta-feira, 25, manter sua taxa básica de juros em 5,0%. Contudo, ele informou que também está mantendo a política de aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês), e alertou para o aumento de riscos inflacionários.

"O Conselho está preocupado com o progresso lento rumo a estabilidade de preços e está preparado para elevar os juros novamente, se necessário", ressaltou o banco central, em comunicado.

O BC do Canadá avalia que o aperto monetário realizado até o momento está desacelerando a atividade econômica e a inflação no país, porém, acredita ser necessário firmar uma tendência sustentada de queda no núcleo da inflação.

O comunicado destaca a volatilidade nos índices de preços nos últimos três meses, com normalização apenas gradual nas expectativas de curto prazo e crescimento ainda robusto dos salários.

Entretanto, o BC nota que existem evidências de que o aperto monetário realizado até o momento está "enfraquecendo a atividade econômica e aliviando as pressões de preços", ao equilibrar as cadeias de oferta e demanda.

Para o banco central, a economia do Canadá deve crescer 0,9% no próximo ano, antes de voltar a acelerar a 2,5% em 2025, como resultado do aperto monetário e demanda estrangeira lenta. Em 2023, o crescimento esperado é de 1,2%.