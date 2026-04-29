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BC do Canadá mantém juros em 2,25% ao ano e alerta sobre incerteza contínua com guerra

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 13:03:00 Editado em 29.04.2026, 13:11:26
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O Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) deixou sua taxa básica de juros inalterada em 2,25% ao ano nesta quarta-feira, 29, alertando que o conflito no Oriente Médio e a política comercial dos EUA são contínuas fontes de incerteza.

Em comunicado, o BoC ressalta que as condições financeiras têm ficado voláteis, refletindo os acontecimentos diários na guerra e as mudanças nas expectativas do mercado em relação à inflação e às taxas de juros.

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"O Canadá está sendo afetado por eventos globais e incertezas geopolíticas, mas nossa economia está crescendo e espera-se que continue a crescer", ressaltou o presidente da instituição, Tiff Macklem.

Neste cenário, Macklem defendeu que a política monetária está focada em garantir que o aumento dos preços da energia não se transforme em inflação persistente, ao mesmo tempo que ajuda a economia a ajustar-se às adversidades globais. "Estamos empenhados em manter a inflação baixa e estável ao longo do tempo", acrescentou.

A manutenção da taxa canadense, que está no nível atual desde outubro do ano passado, vem horas antes de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciar sua decisão de política monetária.

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É amplamente esperado que o banco central dos EUA mantenha suas principais taxas de juros nos níveis atuais.

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