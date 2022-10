BC do Canadá eleva juros em 50 pontos-base, a 3,75%, e projeta novas altas

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) resolveu subir os juros básicos em meio ponto porcentual nesta quarta-feira, a 3,75%. A decisão foi mais branda do que esperava o mercado, cuja expectativa era por alta de 0,75 ponto porcentual dada a alta inflação canadense no momento. Em setembro, o índice de preços ao consumidor (CPI) do país mostrou alta anual de 6,9%, desacelerando levemente ante o avanço de 7% no mês anterior.

De acordo com o BoC, o aperto monetário global está "pesando sobre a atividade ao redor do mundo", e a inflação deve reduzir à medida que "as economias desaceleram e problemas na cadeia de suprimentos moderam". No Canadá, porém, ainda há demanda excessiva por bens e serviços, em relação ao atual nível da oferta, e o mercado de trabalho permanece apertado, segundo o comunicado do BC.

Por isso, a taxa de juros precisará subir mais no curto prazo, em ritmo que será decidido a depender de como a política monetária mais restritiva estará impactando a atividade, alerta. O aperto quantitativo - isto é, vendas de títulos que pertencem ao BoC - complementa o aumento dos juros no processo de aperto monetário, completa.

O BoC considera que a desaceleração da demanda global já começou a pesar sobre as exportações, e o crescimento da atividade no Canadá deve estagnar no fim de 2022 e na primeira metade do ano que vem, prevê. O BoC projeta alta de 3,25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, de 1% em 2023 e 2% em 2024. Já o CPI canadense deve moderar para alta de 3% ao fim de 2023 e retornar à meta de 2% no término do ano seguinte, na estimativa da autoridade monetária.