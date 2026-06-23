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BC divulga calendário de reuniões do Copom para 2027

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 19:01:00 Editado em 23.06.2026, 19:11:41
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O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 23, comunicado com o calendário das reuniões ordinárias do Comitê de Política Monetária (Copom) para 2027.

As reuniões do próximo ano serão nos dias 26 e 27 de janeiro; 16 e 17 de março; 27 e 28 de abril; 15 e 16 junho; 3 e 4 de agosto; 21 e 22 de setembro; 26 e 27 de outubro; e 7 e 8 de dezembro.

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As reuniões do Copom são realizadas em duas sessões: a primeira reservada às apresentações técnicas de conjuntura e a segunda para as decisões das diretrizes de política monetária. Os comunicados das decisões do Copom são sempre divulgados no segundo dia de reunião, a partir das 18h30, após o término do encontro.

As atas das reuniões continuarão sendo divulgadas na terça-feira seguinte ao término do Copom, às 8h. A exceção será para a ata da reunião de outubro, que será divulgada na quarta-feira em razão do feriado de Finados, 2 de novembro.

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