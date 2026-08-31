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BC: Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) fica em 82,5% do PIB em julho, ante 81,9% em junho

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 81,9% em junho para 82,5% em julho, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 31. Em valores nominais, passou de R$ 10,809 trilhões para R$ 10,947 trilhões.

O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19. No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

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Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG oscilou de 95,8% do PIB em junho para 95,4% no mês passado.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) que leva em conta as reservas internacionais do Brasil aumentou de 68,5% do PIB em junho para 69,1% em julho. Em reais, atingiu R$ 9,165 trilhões.

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