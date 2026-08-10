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BC deve lançar versão 2.0 do Mecanismo Especial de Devolução de valores do Pix em outubro

Escrito por Felipe Cavalheiro, do Portal Viva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central esclareceu, em nota enviada nesta tarde, que trabalha em avanços para o aprimoramento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) de valores do Pix. O MED é um mecanismo oficial utilizado para recuperar valores enviados em situações de fraude, golpe ou crime, embora não seja garantida a devolução. A partir de 1º de setembro, o prazo para contestar uma devolução realizada pelo MED passará de 30 para 80 dias.

"Desde 11 de maio de 2026, já está em produção o MED 2.0, que é o mecanismo que permite esse 'rastreamento em camadas'" e o sistema deve entrar em vigor em 26 de outubro de 2026.

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"O que estamos fazendo, a partir de 26 de outubro de 2026, é identificar, no encaminhamento da notificação de infração ao participante que detém a conta do potencial fraudador, a informação de qual camada se refere a notificação", esclarece o BC.

"Essa informação é importante para a análise do participante sobre a transação ser suspeita de fraude ou não. O ajuste não tem qualquer efeito para os usuários do Pix", conclui a instituição.

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