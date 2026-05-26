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ECONOMIA

BC: déficit em conta corrente soma US$ 1,765 bilhão em abril, superior à mediana das projeções

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 09:43:00 Editado em 26.05.2026, 09:55:15
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O Brasil teve déficit de US$ 1,765 bilhão na conta corrente em abril, após déficit de US$ 6,036 bilhões em março, informou o Banco Central nesta terça-feira, 26.

O resultado superou a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 100 milhões. As estimativas iam de déficit de US$ 2,301 bilhões a superávit US$ 1,0 bilhão.

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O déficit em transações correntes foi maior do que o contabilizado em abril de 2025, quando o resultado foi negativo em US$ 1,636 bilhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 21,965 bilhões no acumulado de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,70% (ajustado de 2,71%) do Produto Interno Bruto (PIB) em março para 2,66% em abril. É o menor déficit desde fevereiro de 2026, quando o rombo era de 2,61% do PIB.

A balança comercial teve superávit de US$ 9,707 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 5,044 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,801 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 2,121 bilhões.

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O BC espera um déficit de US$ 58 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,2% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 73 bilhões, além de déficits de US$ 54 bilhões na conta de serviços e de US$ 82 bilhões na conta de renda primária.

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