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ECONOMIA

BC da Turquia mantém taxa básica de juros em 37% ao ano, como previsto

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 08:22:00 Editado em 23.07.2026, 08:29:07
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O Banco Central da Turquia (TCMB) manteve nesta quinta-feira, 23, suas principais taxas de juros, após reunião de política monetária. A taxa básica permaneceu em 37% ao ano, como esperado por analistas consultados pela FactSet. A taxa de concessão de empréstimos overnight ficou estável em 40%, e a de tomada de empréstimos overnight, em 35,5%. Esta é a quarta manutenção consecutiva dos juros turcos.

O BC turco afirmou que a tendência subjacente da inflação diminuiu ligeiramente em junho, mas os preços da energia começaram a subir novamente devido ao aumento das incertezas decorrentes de desenvolvimentos geopolíticos.

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Sobre a trajetória dos juros, o Comitê do TCMB reiterou que manterá uma postura monetária restritiva até que a estabilidade de preços seja alcançada.

O banco central reiterou que futuras decisões continuarão dependentes dos desenvolvimentos da inflação, de maneira consistente com as metas intermediárias e de forma a proporcionar a restrição necessária para a desinflação. "No caso de uma deterioração significativa e duradoura na perspectiva, a postura da política monetária será endurecida", alertou.

Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca continuou oscilando perto da estabilidade ante o dólar e praticamente não se alterou. Às 08h10 (de Brasília), o dólar subia marginalmente a 47,23 liras.

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