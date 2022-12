BC da Turquia mantém juro básico em 9% e pausa sequência de cortes

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central da Turquia decidiu manter a taxa básica de juros em 9%, após realizar quatro cortes seguidos apesar da disparada da inflação no país, que em novembro mostrou alta de 84,4% na comparação anual. Antes da sequência de cortes, os juros básicos na Turquia estavam em 14%.

continua após publicidade .

As últimas decisões do BC foram influenciadas por pressão do presidente turco Recep Tayip Erdogan. Ele argumenta que juros mais baixos eventualmente levarão à queda da inflação, contrariando o consenso da maioria dos economistas.

No comunicado da decisão, o BC turco novamente diz esperar por um "processo desinflacionário" à medida que o "ambiente de paz global é restaurado junto com os passos tomados e decisivamente implementados para fortalecer a estabilidade de preços e financeira".

continua após publicidade .

O BC argumenta ainda que a inflação na Turquia é causada por aumentos nos custos de energia e formação de preços "distante dos fundamentos econômicos". A entidade levou em conta ainda "riscos crescentes relacionados à demanda global" para tomar sua decisão.