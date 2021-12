BC da Turquia intervém no câmbio pela 4ª vez neste mês

Da Redação

Pela quarta vez neste mês, o banco da Turquia anunciou, nesta segunda-feira, nova intervenção no mercado de câmbio, para conter a desvalorização da lira turca, que renovou mínima histórica ante o dólar nesta manhã em meio à ingerência do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, na política monetária.

"O Banco Central da República da Turquia intervém diretamente no mercado por meio de transações de venda devido a formações não saudáveis de preços nas taxas de câmbio", informou o BC turco, em curto comunicado.

Na última sexta-feira, uma medida semelhante teve pouco efeito sobre a divisa local, que tem sido alvo de ordens de venda em resposta à política econômica não ortodoxa de Erdogan. Na próxima quinta-feira, o banco central do país deve voltar a cortar juros, curvando-se à pressão do presidente, apesar das forças inflacionárias em alta.

Por volta das 6h58 (de Brasília), o dólar avançava a 14,3482 liras turcas, com reação limitada ao anúncio.