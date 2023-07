BC da Turquia eleva juro básico a 17,5%, abaixo da expectativa de alguns analistas

O Banco Central da Turquia decidiu elevar sua taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 17,5%, em reunião de política monetária nesta quinta-feira, 20, no segundo aumento consecutivo à medida que uma nova equipe instalada pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tenta combater a persistente inflação doméstica.

Em junho, o BC turco havia elevado seu juro básico em 6,5 pontos porcentuais, a 15%, na primeira alta da taxa desde 2021.

O ajuste de hoje ficou abaixo da expectativa de alguns economistas. Analistas do ING, por exemplo, previam aumento bem mais agressivo da taxa, de 5 pontos porcentuais.

Em junho, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Turquia permanecia no elevado patamar de 38,2%, embora tivesse desacelerado pelo oitavo mês consecutivo.

A decisão desta quinta-feira foi a última sob o comando da nova presidente do BC turco, Hafize Gaye Erkan, uma ex-executiva do Goldman Sachs e First Republic Bank que foi nomeada ao cargo após Erdogan ser reeleito numa disputa eleição presidencial, em maio. *Com informações da Dow Jones Newswires.