BC da Turquia deixa juro básico inalterado em 8,5%

Natália Coelho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central da Turquia decidiu manter sua taxa básica de juros em 8,5%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, com a justificativa de manter a estabilidade dos preços, tendo em vista o "alto nível" das pressões inflacionárias no país.

continua após publicidade .

Em fevereiro, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país desacelerou pelo quarto mês consecutivo, a 55,2%. A inflação, porém, segue muito acima da meta do BC turco, de 5% no médio prazo.

Economistas consultados pela FactSet esperavam que o BC turco cortasse o juro básico em 25 pontos-base (pb) hoje, a 8,25%.

continua após publicidade .

Em comunicado, o BC turco avaliou que, embora dados recentes apontem para uma atividade econômica mais forte no país que o projetado anteriormente, há um aumento das preocupações de uma possível recessão nas principais economias do mundo, como resultado do aumento global das taxas de juros e dos riscos geopolíticos, além da turbulência financeira observada nas últimas semanas. Os efeitos da alta inflação global e os riscos dos mercados financeiros estão sendo monitorados "de perto", ressaltou a instituição.

Sobre o terremoto que atingiu a Turquia em fevereiro, o BC disse que o tremor deverá atingir a atividade econômica no curto prazo, mas provavelmente não terá impacto permanente no médio prazo.

Dessa forma, "tornou-se ainda mais importante manter as condições financeiras favoráveis para preservar o crescimento da produção industrial e a evolução positiva do emprego após o terremoto", destacou o BC turco. Com informações da Dow Jones Newswires.