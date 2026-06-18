BC da Suíça mantém juros, mas eleva projeções de inflação com alta de energia

O banco central da Suíça deixou sua taxa básica inalterada e reforçou a sinalização de que está cada vez mais pronto para intervir no mercado de câmbio, se necessário, diante da persistente incerteza geopolítica.

Os dirigentes do Banco Nacional Suíço (SNB, na sigla em inglês) mantiveram a taxa de política monetária em zero pela quarta reunião consecutiva, como esperado pelos mercados, mas elevaram suas projeções de inflação depois que a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã encareceu a energia importada.

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Ainda assim, a menor dependência da Suíça de energia do Oriente Médio - graças ao maior uso de hidrelétricas e de usinas nucleares - faz com que o país esteja menos exposto ao aumento dos preços globais de petróleo e gás do que outras economias europeias. A valorização do franco suíço ante o euro desde o início do ano também ajudou a conter a alta de preços, ao baratear as importações.

Embora a inflação tenha subido nos últimos meses, chegando a 0,6% em maio, ante perto de zero no começo do ano, ela segue confortavelmente dentro da meta do SNB, de permanecer positiva e abaixo de 2%.

O SNB disse nesta quinta-feira (18) que agora espera inflação média de 0,6% tanto em 2026 quanto em 2027, acima dos 0,5% projetados para ambos os anos na reunião de março. Para 2028, a previsão passou de 0,6% para 0,7%. Investidores não esperam que o SNB eleve os juros neste ano.

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"A inflação subiu nos últimos meses em razão de preços de energia mais altos. A pressão inflacionária de médio prazo, no entanto, permanece praticamente inalterada em comparação com a última avaliação de política monetária", afirmou o SNB no comunicado que acompanhou a decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.