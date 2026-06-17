BC da Suécia mantém taxa de juros a 1,75% ao ano e vê maior chance de aperto monetário em 2026

O Banco Central da Suécia (Riksbank) manteve sua principal taxa de juros em 1,75% ao ano pela sexta reunião consecutiva, mas sinalizou que a probabilidade de um aperto monetário ainda este ano aumentou, já que as consequências do conflito no Oriente Médio podem elevar a inflação.

A decisão de manter a taxa inalterada ficou em linha com uma pesquisa do The Wall Street Journal, enquanto os formuladores de política monitoram a queda da inflação e uma economia doméstica cambaleante, ao mesmo tempo em que permanecem prontos para agir rapidamente caso os preços de energia e combustíveis elevem a inflação ou prejudiquem o desempenho econômico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Riksbank disse que está acompanhando os preços futuros do petróleo, que indicam que a oferta deve começar a se normalizar no curto prazo e que os preços do petróleo devem cair e, se isso ocorrer, a alta dos preços de importação e o repasse desses custos mais elevados aos preços ao consumidor devem ser limitados.

A avaliação do BC sueco foi feita na semana passada, o que significa que o acordo preliminar entre os EUA e o Irã para encerrar a guerra ainda não havia sido levado em conta em suas projeções e em seu raciocínio. "Há uma incerteza considerável e os desdobramentos exigem vigilância", destacou o comunicado. "A gama de resultados possíveis para o que pode acontecer daqui para frente é ampla, e o Riksbank está altamente preparado para ajustar a política monetária", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.