BC da Rússia corta juro básico a 17%, com sinais de estabilização financeira

O Banco Central da Rússia decidiu nesta sexta-feira, 8, cortar sua taxa básica de juros em 300 pontos-base, para 17%, após uma reunião não programada, numa sinalização de que esforços para estabilizar o sistema financeiro do país estão surtindo efeito.

Em comunicado, o BC russo avaliou que a recuperação do rublo russo das fortes perdas que apresentou nos dias que se seguiram à invasão da Ucrânia por forças de Moscou, em 24 de fevereiro, reduziu o risco de que a inflação se acelere com força.

"Os últimos dados semanais apontam uma notável desaceleração das atuais taxas de crescimento dos preços, inclusive por causa da dinâmica da taxa de câmbio do rublo", ressaltou o BC.

Apesar do corte significativo, o juro básico russo permanece bem acima do nível anterior ao da guerra russo-ucraniana. Em 28 de fevereiro, o BC russo mais do que o dobrou a taxa, para 20%, numa tentativa de dar sustentação ao rublo após sanções do Ocidente congelarem quase metade das reservas internacionais do país. Com informações da Dow Jones Newswires.