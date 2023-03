BC da Noruega eleva juro básico em 25 pb, a 3%, e prevê taxa final maior

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O banco central da Noruega decidiu elevar juros nesta quinta-feira (23) e disse que a taxa final deverá atingir nível maior do que inicialmente previsto, uma vez que a inflação segue bem acima da meta. O Norges Bank, como é conhecido o BC do país, aumentou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), a 3%, como se previa. Em comunicado, a presidente do BC norueguês, Ida Wolden Bache, disse que o juro básico poderá ser elevado de novo em maio em meio a "consideráveis incertezas em relação a futuros desdobramentos econômicos". A instituição agora prevê que a taxa básica atingirá o pico de cerca de 3,5% durante o verão local, ante projeção anterior de 3,1%.