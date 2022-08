BC da Noruega eleva juro básico a 1,75% e prevê nova alta em setembro

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco Central da Noruega elevou nesta quinta-feira sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 1,75%, e previu que um novo aumento em setembro é "provável". A decisão do BC norueguês veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. "Uma taxa de juros notavelmente mais alta é necessária para aliviar as pressões na economia norueguesa e reduzir a inflação em direção à meta", disse a presidente do chamado Norges Bank, Ida Wolden Bache, em comunicado. Na avaliação do BC da Noruega, a alta dos preços tem sido disseminada nos últimos meses e "pode significar que a inflação permanecerá alta por mais tempo do que se previa antes".