BC da Índia aumenta taxa de juros pela primeira vez desde 2023, em 25 pontos-base, a 5,50%

O banco central da Índia elevou a taxa de juros pela primeira vez em mais de três anos, em meio à alta dos preços de energia ligada ao conflito no Oriente Médio, que pressiona a rúpia e reacende temores de inflação.

O Comitê de Política Monetária do Reserve Bank of India (RBI) votou por unanimidade para aumentar a taxa básica em 25 pontos-base (pb), para 5,50%, encerrando uma pausa que durou quatro reuniões consecutivas.

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O comitê também decidiu alterar sua orientação de política para "aperto calibrado" em vez de "neutra", por maioria de 4 votos a 2.

Nove de dez economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam a alta de 25 pontos-base. O RBI havia feito seu último aumento em 2023.

A decisão vem em um cenário em que interrupções no transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz elevaram custos de energia e colocaram pressão sobre a economia indiana após um período de crescimento forte. Petróleo mais caro tende a aumentar a conta de importações do país, enquanto a desvalorização da rúpia encarece compras cotadas em dólar.

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A rúpia caiu mais de 7% frente ao dólar em 2026, pressionada pela alta do petróleo e por saídas de capital. A inflação cheia subiu para 4,8% em agosto.

"Os dados mais recentes de inflação e crescimento domésticos, somados ao pano de fundo global de juros mais altos nos EUA e de preços de commodities, deixam pouco espaço para esperar", afirmaram economistas do Bank of America antes da decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.