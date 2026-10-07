Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

BC da Índia aumenta taxa de juros pela primeira vez desde 2023, em 25 pontos-base, a 5,50%

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O banco central da Índia elevou a taxa de juros pela primeira vez em mais de três anos, em meio à alta dos preços de energia ligada ao conflito no Oriente Médio, que pressiona a rúpia e reacende temores de inflação.

O Comitê de Política Monetária do Reserve Bank of India (RBI) votou por unanimidade para aumentar a taxa básica em 25 pontos-base (pb), para 5,50%, encerrando uma pausa que durou quatro reuniões consecutivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O comitê também decidiu alterar sua orientação de política para "aperto calibrado" em vez de "neutra", por maioria de 4 votos a 2.

Nove de dez economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam a alta de 25 pontos-base. O RBI havia feito seu último aumento em 2023.

A decisão vem em um cenário em que interrupções no transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz elevaram custos de energia e colocaram pressão sobre a economia indiana após um período de crescimento forte. Petróleo mais caro tende a aumentar a conta de importações do país, enquanto a desvalorização da rúpia encarece compras cotadas em dólar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A rúpia caiu mais de 7% frente ao dólar em 2026, pressionada pela alta do petróleo e por saídas de capital. A inflação cheia subiu para 4,8% em agosto.

"Os dados mais recentes de inflação e crescimento domésticos, somados ao pano de fundo global de juros mais altos nos EUA e de preços de commodities, deixam pouco espaço para esperar", afirmaram economistas do Bank of America antes da decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEVAÇÃO Índia JUROS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV