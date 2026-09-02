BC da Holanda transfere bilhões em ouro de EUA e Canadá para Londres em tempo de crise

O Banco Central da Holanda (DNB) anunciou nesta quarta-feira, 2, que, diante da crescente instabilidade geopolítica, está reforçando sua preparação para crises. Em comunicado, a autoridade apontou que o aumento da liquidez e da negociabilidade das reservas de ouro holandesas faz parte desses preparativos, e que uma distribuição mais equilibrada dessas reservas entre a América do Norte, o Reino Unido e a Holanda ajuda a diluir riscos e as tornará mais prontamente disponíveis para utilização em situações de crise.

Entre março e agosto de 2026, cerca de 86 toneladas de ouro foram transferidas para Londres a partir do estoque combinado de aproximadamente 313 toneladas mantido nos Estados Unidos e no Canadá. O ouro custodiado pelo Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) atende aos modernos padrões internacionais de comércio e é considerado o ouro de mais fácil negociação no mundo, e portanto, será o mais prontamente disponível para o DNB em uma situação de crise, afirmou o banco. As reservas de ouro mantidas em Nova York e Ottawa não poderiam ser utilizadas com a mesma rapidez e agilidade em tal cenário, avalia.

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"Com essa transferência, aumentamos a capacidade de negociação de nossas reservas de ouro. Esperamos nunca precisar utilizá-las, mas precisamos fortalecer nossa resiliência e nossa preparação", afirmou Olaf Sleijpen, presidente do DNB.