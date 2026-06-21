BC da China mantém principais taxas de juros inalteradas
Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 21.06.2026, 22:15:00 Editado em 21.06.2026, 22:25:15
O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas, segundo comunicado divulgado na segunda-feira, 22 (pelo horário local).
A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3% ao ano, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5% ao ano.
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Os juros seguem no mesmo nível desde maio de 2025, quando Pequim anunciou medidas de estímulo à economia diante do enfraquecimento da atividade e do aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos.
*Com informações da Dow Jones Newswires