BC da Austrália modera aperto e sobe juros em 25 pontos-base, a 2,60%

André Marinho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco de Reserva da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu moderar o ritmo de aperto monetário e aumentou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 2,60%, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira após reunião regular da instituição.

continua após publicidade .

O ajuste representa a sexta elevação consecutiva dos juros no país, em meio à persistente escalada da inflação australiana. A dimensão do aumento, no entanto, surpreendeu boa parte dos analistas, que esperavam uma nova alta de 50 pontos-base, como a realizada nos quatro encontros anteriores.

Na nota, o RBA explica que a taxa básica avançou "substancialmente em um curto período de tempo" e que optou por um incremento mais brando "enquanto avalia o cenário para a inflação e o crescimento econômico na Austrália".

continua após publicidade .

Em agosto, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país subiu à taxa anual de 6,8%, após avanço de 7% em julho. Apesar disso, o RBA espera nova aceleração inflacionária nos próximos meses, antes de cair em direção à faixa entre 2% e 3%.

"A esperada moderação da inflação no próximo ano reflete a resolução em curso dos problemas globais do lado da oferta, as recentes quedas nos preços de algumas commodities e o impacto do aumento das taxas de juros", avalia.

A autoridade monetária prevê que o CPI ficará em cerca de 7,75% no final deste ano, um pouco acima de 4% em 2023 e perto de 3% em 2024.

O RBA ressalta incertezas na economia global e sinaliza que fará novos aumentos de juros nos próximos meses. "O Conselho do BC permanece resoluto em sua determinação de retornar a inflação à meta e fará o que for necessário para alcançá-lo", garante.