BC da Austrália mantém taxa básica de juros em 4,35% ao ano e alerta para a inflação
O banco central da Austrália (RBA) manteve a taxa básica de juros em 4,35% ao ano nesta terça-feira, 11, em decisão unânime.
Em comunicado, o RBA informou que, embora o impacto do conflito no Oriente Médio sobre a inflação tenha sido, até o momento, menor do que o esperado, a inflação cheia permanece muito elevada. Segundo a instituição, as medidas de curto prazo para as expectativas de inflação arrefeceram, mas permanecem em níveis mais altos do que no início do ano.
"Persistem incertezas elevadas quanto às perspectivas para a atividade econômica interna e a inflação. A resolução do conflito no Oriente Médio permanece incerta, e existem cenários em que a inflação poderia ser mais alta e a atividade econômica mais baixa do que o projetado", disse o RBA, ao mencionar que a expansão historicamente baixa da produtividade continua a limitar o crescimento potencial.
Entre fevereiro e maio, o RBA subiu os juros três vezes, para os atuais 4,35% ao ano. Na decisão, em junho, o BC australiano manteve os juros inalterados.