BC da Austrália decide manter taxa básica de juros e ritmo das compras de bônus

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira (3) manter sua taxa básica de juros, em 0,10%. Em comunicado, o BC informa que também continuará a comprar bônus do governo ao ritmo de 5 bilhões de dólares australianos por semana até o início de setembro, depois passará a fazer essas operações ao ritmo de 4 bilhões de dólares australianos por semana "até pelo menos meados de novembro".

O RBA diz que a recuperação econômica na Austrália tem sido mais forte do que o antes antecipado, mas surtos recentes da covid-19 tem interrompido a recuperação. Segundo ele, assim que os surtos são contidos, a economia reage rápido. O país ainda deve registrar "crescimento forte" neste ano, projeta, com apoio da política e avanço no programa de vacinação contra o vírus.

Para o RBA, porém, a perspectiva para os próximos meses ainda é incerta, a depender da evolução do quadro de saúde e das medidas para conter a pandemia. O RBA espera que a economia do país cresça pouco mais de 4% em 2022 e cerca de 2,5% em 2023, mas diz que isso depende do avanço na vacinação e da gradual reabertura de fronteiras internacionais a partir de meados de 2022.

O conselho do BC ainda afirma estar comprometido a manter a política monetária acomodatícia para apoiar o emprego e manter a inflação em nível consistente com a meta. Diz ainda que manterá "abordagem flexível" sobre o ritmo das compras de bônus, a depender do quadro.