BC da África do Sul eleva taxa de juros em 50 pontos-base, a 4,75%

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira, 19, por elevar a sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 4,75% ao ano, após reunião regular de política monetária. A decisão não foi unânime, com um dos cinco dirigentes do BC preferiu um aumento menor, de 25 pontos-base.

A entidade citou que os riscos inflacionários que afetam o país estão apontados para cima, por conta do aumento dos preços na cadeia produtiva, de alimentos e energia.

Os dirigentes do BC sul-africano avaliam que a guerra na Ucrânia deve durar ao menos até o fim do ano e, desta forma, colocar mais pressão sobre a inflação global.

A autoridade monetária também considerou a aceleração do aperto das condições financeiras por bancos centrais de grandes economias, em meio à escalada dos preços.

O BC ainda revisou para baixo a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul em 2022, de 2,0% a 1,7%, enquanto as previsões para 2023 e 2024 foram mantidas em alta de 1,9%.