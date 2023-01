BC da África do Sul eleva taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,25%

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira, 26, elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,25%. Segundo o ING, a maioria dos analistas esperava alta maior, de 50 pontos-base. A decisão foi dividida, com três membros do conselho apoiando a alta anunciada, mas outros dois dirigentes votando por elevação maior, de 50 pontos-base.

O BC sul-africano afirma, em comunicado, que os riscos à inflação local continuam a ser de alta. A guerra russa na Ucrânia prossegue e o mercado de petróleo "deve seguir apertado, particularmente conforme a economia da China tem uma retomada".

Além disso, ele comenta que as condições econômicas e financeiras "devem seguir voláteis no futuro previsível". No atual "ambiente incerto", as decisões de política monetária continuarão a reagir aos dados e com sensibilidade ao balanço de riscos na perspectiva, enfatiza a instituição.

O BC ainda projeta que a economia da África do Sul ficou estagnada no quarto trimestre. Para todo o ano de 2022, projeta que houve avanço de 2,5%. Já para 2023, o BC espera crescimento de "apenas 0,3%". Em 2024, calcula avanço de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e, em 2025, de 1,0%.

Na inflação ao consumidor, o BC espera alta de 5,4% neste ano e de 4,8% em 2024. Em 2025, projeta avanço de 4,5% no índice cheio. Para o núcleo da inflação, a expectativa é de alta de 5,2% em 2023 e de 4,7% em 2024.