BC corrige: concessões no crédito livre caem 13,9% em janeiro ante dezembro

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, corrigiu nesta segunda-feira, 27, informações da tabela 4 da Nota de Estatísticas Monetária e de Crédito de janeiro, divulgada no período da manhã pela instituição. De acordo com ele, concessões no crédito livre caíram 13,9% em janeiro ante dezembro, e não 13,0%, como constou na tabela.

Além disso, a queda nas concessões para empresas com recursos livres no mês passado foi de 24,8%, em vez dos 25,8% que estão na mesma tabela.

"Estamos divulgando as tabelas pela primeira vez nesse novo formato. Provavelmente essa inconsistência decorre da agregação das tabelas originais para a as tabelas de resumo que aparecem primeiro no documento", alegou Rocha.