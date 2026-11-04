BC: Copom interrompe 'ciclo de calibração' e mantém taxa Selic em 13,75% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central interrompeu o "ciclo de calibração da política monetária" e manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano nesta quarta-feira, 4. A decisão foi unânime.

Foi a primeira reunião do Copom após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com o estresse nos mercados após o segundo turno da eleição, cresceu a aposta de que o Comitê interromperia os cortes da Selic, e, às vésperas do encontro, o mercado estava dividido sobre qual seria o desfecho.

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Entre as 75 casas consultadas por pesquisa Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), 39 projetavam redução da Selic para 13,50% em novembro, enquanto 36 esperavam manutenção da taxa em 13,75%. O levantamento foi publicado na última sexta-feira, 30, com mediana indicando Selic em 13,50%. Com a decisão desta quarta-feira, a taxa Selic está acima da mediana do mercado pela primeira vez desde junho de 2025.

O Copom vinha conduzindo um ciclo cauteloso de afrouxamento monetário desde março deste ano e havia cortado os juros em 0,25 ponto porcentual cinco vezes, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

Antes, o BC havia mantido a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 a março de 2026.