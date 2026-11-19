As condições de oferta de crédito ficaram mais restritivas no terceiro trimestre de 2026, com exceção do crédito habitacional para pessoas físicas. Nesse segmento, a oferta permaneceu próxima da estabilidade. A avaliação é de instituições financeiras (IFs) que participaram da última edição da Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC) do Banco Central. Os resultados da pesquisa foram publicados nesta quinta-feira, 19.

Elas também afirmaram que, em comparação com as expectativas manifestadas no trimestre anterior, as condições de oferta de crédito para consumo a pessoas físicas foram mais restritivas do que o esperado.

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Para o quarto trimestre, as instituições esperam manutenção de condições restritivas em todas as modalidades.

Ainda segundo as participantes, a demanda por crédito mostrou-se relativamente mais forte no terceiro trimestre, exceto para Micro, Pequenas e Médias Empresas. Para os últimos três meses do ano, a expectativa é de manutenção da demanda relativamente forte, exceto para o segmento, cuja expectativa é de demanda mais franca.

Já a inadimplência veio acima do esperado nos segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) e PF Consumo. Para o quarto trimestre, é esperado novo aumento do risco e da inadimplência em todos os segmentos, com destaque para MPMEs.

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Grandes empresas

Para as IFs, as condições de oferta permaneceram restritivas, principalmente em razão do nível de inadimplência do mercado no terceiro trimestre de 2026. Para o quarto trimestre, espera-se intensificação desse quadro, sobretudo em razão das condições gerais da economia doméstica e, principalmente, de fatores associados à inadimplência e ao risco de crédito.

Micro, pequenas e médias empresas

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As instituições avaliaram que os fatores associados à inadimplência e à tolerância ao risco contribuíram para condições de oferta mais restritivas entre julho e setembro. Em sentido contrário, a necessidade de captação de novos clientes e a concorrência entre bancos atenuaram parcialmente esse movimento. Para o quarto trimestre, esperam intensificação do efeito restritivo associado à inadimplência.

PF Consumo

No terceiro trimestre, de modo geral, as condições de oferta tornaram-se mais restritivas, com destaque para os fatores relacionados à inadimplência e ao custo e disponibilidade de funding, avaliaram as IFs. Em sentido contrário, o nível de emprego, as condições salariais e a necessidade de captação de novos clientes atenuaram parcialmente esse movimento. Para o quarto trimestre, elas esperam aumento do grau de restrição, especialmente em razão dos fatores relacionados à inadimplência e ao custo/disponibilidade de funding. A necessidade de captação de novos clientes, o nível de emprego e as condições salariais devem continuar atuando em sentido contrário, atenuando esse efeito.

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PF Habitacional

Em contraste com a expectativa manifestada no segundo trimestre, as condições de oferta permaneceram próximas da estabilidade no terceiro trimestre, refletindo, entre outros fatores, menor preocupação com nível de comprometimento de renda do consumidor e maior nível de tolerância ao risco. Para o quarto trimestre, as IFs esperam manutenção de condições próximas da estabilidade, com maior contribuição do interesse na necessidade de captação de novos clientes.