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BC comunica vazamento de dados cadastrais de 46 chaves Pix sob guarda da Credifit SCD

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 12:01:00 Editado em 12.05.2026, 12:13:28
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O Banco Central informou nesta terça-feira, 12, o vazamento de dados cadastrais de 46 chaves Pix sob guarda e responsabilidade da Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. Segundo o BC, o vazamento ocorreu em razão de falhas pontuais em sistemas da SCD.

"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", afirma a autoridade monetária, em nota.

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O BC afirma que serão adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e que serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

Ressalta que as pessoas cujos dados foram atingidos pelo vazamento serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou do internet banking de sua instituição de relacionamento. "Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail."

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