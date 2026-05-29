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BC comunica fim da liquidação da Administradora de Consórcio Nacional Valor, devido à falência

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 12:14:00 Editado em 29.05.2026, 12:25:37
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O Banco Central cessou a liquidação extrajudicial da Administradora de Consórcio Nacional Valor, em razão de sentença que decretou a falência da instituição. A decisão da autoridade monetária foi comunicada nesta sexta-feira, 29, pelo chefe do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora do BC, Climério Leite Pereira.

A liquidação da instituição foi decretada em fevereiro de 2023. O ato foi assinado pelo então presidente do BC, Roberto Campos Neto. Na época, a decisão considerou "o quadro de insolvência patrimonial e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição".

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Conforme comunicado publicado pelo BC nesta sexta-feira, a falência foi decretada em junho de 2025 por sentença da 1ª Vara da Comarca de Itaperuna (RJ).

Houve recursos, mas, em 17 de maio de 2026, os efeitos da sentença foram restabelecidos por decisão do Desembargador Antonio Carlos Arrábida Paes, da Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

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