BC chinês mantém juros para linhas de crédito de 1 ano em 2,75%

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve suas principais taxas de juros inalteradas nesta terça-feira, 15, sugerindo que pode manter as taxas de empréstimo de referência, apesar de mais sinais de fraqueza na segunda maior economia do mundo.

O PBoC injetou 850 bilhões de yuans (US$ 120,16 bilhões) de liquidez por meio da linha de crédito de médio prazo de um ano a uma taxa de juros de 2,75%. Também injetou 172 bilhões de yuans de fundos por meio de seu acordo de recompra reversa de sete dias a uma taxa de juros de 2,0%.

O movimento para manter as principais taxas pode significar que a taxa básica de juros de referência da China permanecerá inalterada na próxima semana, já que a Loan Prime Rate (LPR) é precificada com base nas taxas de juros do MLF.

O PBOC também disse que injetou 320 bilhões de yuans de liquidez de médio e longo prazo até agora este mês por meio de empréstimos suplementares prometidos, bem como um programa de empréstimo de tecnologia e renovação.

Alguns economistas esperavam um corte no índice de exigência de reserva dos bancos, uma vez que há 1 trilhão de yuans de empréstimos de MLF com vencimento neste mês, segundo o provedor de dados Wind.