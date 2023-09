BC chinês mantém juros de crédito de médio prazo e de repos de 7 dias

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)

O Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) deixou inalteradas as taxas de juros de sua linha de crédito de médio prazo e de contratos de recompra (repos) reversa de 7 dias nesta sexta-feira, 15. O PBoC manteve o juro dos repos de 7 dias em 1,8%, ao fazer uma injeção de liquidez de 105 bilhões de yuans por meio deste instrumento. O BC chinês também manteve a taxa da linha de crédito de médio prazo, em 2,5%, numa operação em que injetou 591 bilhões de yuans no mercado. Por outro lado, o PBoC cortou o juro dos repos de 14 dias, de 2,15% para 1,95%, ao injetar 34 bilhões de yuans em liquidez, como o

(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) divulgou no fim da noite da quinta-feira, 14.