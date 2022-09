BC chinês injeta 12 bi de yuans em liquidez e corta juro de repo reversa

André Marinho (via Agência Estado)

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta segunda-feira, 19, a injeção de 12 bilhões de yuans no mercado, por meio de operações que visam "manter a liquidez estável" diante da desaceleração da segunda maior economia do planeta.

De acordo com o comunicado, a autoridade monetária restabeleceu uma linha de recompra (repo) reversa de 14 dias e cortou a taxa de juros do instrumento em 10 pontos-base, a 2,15%. A medida adicionará 10 bilhões de yuans ao sistema.

Outros 2 bilhões yuans serão injetados por uma operação de repo reversa de 7 dias, com juro de 2,00%.