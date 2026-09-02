Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

BC chinês diz que protecionismo pesa na economia global e nega busca por superávit comercial

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, afirmou que as tensões comerciais e o protecionismo estão pesando sobre a economia global ao afetarem cadeias de suprimentos, elevarem a inflação e perturbarem as expectativas dos mercados. Em reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Asheville, nos Estados Unidos, Gongsheng defendeu maior coordenação de políticas macroeconômicas e a preservação do multilateralismo para enfrentar riscos globais.

Tom reforça discurso do presidente chinês Xi Jinping em reunião na terça-feira da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao tratar dos desequilíbrios globais, o dirigente do BC da China disse que o aumento do protecionismo comercial, a ampliação de questões tratadas como de segurança nacional e a imprevisibilidade das políticas contribuíram para agravar o problema nos últimos anos.

Segundo Gongsheng, países deficitários devem reduzir seus déficits fiscais e elevar a taxa doméstica de poupança, enquanto economias superavitárias precisam estimular de forma apropriada o consumo e os investimentos.

Gongsheng afirmou ainda que a China "nunca busca deliberadamente um superávit comercial" e continuará ampliando a demanda doméstica e promovendo uma abertura de alto nível ao exterior. Segundo ele, Pequim pretende usar o tamanho do mercado chinês para criar novas oportunidades a outros países e contribuir para um novo equilíbrio dinâmico da economia mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fala de Gongsheng retoma a resposta dada por Pequim às críticas do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que no fim de semana classificou como insustentável o superávit comercial chinês de quase US$ 1,2 trilhão e defendeu maior estímulo ao consumo doméstico. Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China já havia afirmado que o país "nunca buscou deliberadamente superávits comerciais" e criticado tarifas unilaterais.

Na reunião, o presidente do PBoC acrescentou que a economia chinesa segue, em geral, estável e com melhora, com otimização de sua estrutura e funcionamento estável dos mercados financeiros. O banco central continuará a transformação de sua estrutura de política monetária, aperfeiçoará o sistema de juros e manterá uma política monetária "moderadamente frouxa", de acordo com o comunicado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHINA/PBOC/COMÉRCIO/PAN GONGSHENG
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV