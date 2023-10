BC chinês diz que busca avançar na internacionalização do yuan

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou em comunicado que busca implementar diretrizes do Congresso Nacional do Partido Comunista da China, e promover a internacionalização do yuan "de maneira ordenada, orientada pelo mercado e como escolha independente". O BC do país asiático diz que tem como foco a facilitação do comércio e investimentos, além de melhorar sistemas e arranjos de infraestrutura para investimentos para além das fronteiras nacionais, financiamento e abertura institucional.

O PBoC também se diz comprometido com um ambiente de investimentos "mais amigável e conveniente", bem como com aprofundar a cooperação cambial bilateral em moedas.