BC: atividade econômica cai em 3 das 5 regiões do país em agosto ante julho

A atividade econômica diminuiu em três das cinco regiões do País em agosto, na comparação com julho, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quarta-feira, 21.

A região Norte registrou a maior queda, com recuo de 2,0% no mês. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste (-0,8%) e Nordeste (-0,4%). Em contrapartida, houve alta no Centro-Oeste (1,3%) e estabilidade no Sul (0,0%).

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Entre os Estados acompanhados pelo BC, oito registraram recuo no período. A maior queda foi registrada em Minas Gerais (-5,8%), seguida por Amazonas (-3,2%), Pará (-1,3%), Espírito Santo (-1,0%), Rio Grande do Sul (-0,8%), Pernambuco (-0,5%), Bahia (-0,4%) e Ceará (-0,1%).

Em contrapartida, houve alta em Mato Grosso (1,1%), Goiás (1,0%), Rio de Janeiro (0,7%), Paraná (0,5%) e São Paulo (0,2%). Houve estabilidade em Santa Catarina (0,0%).

Interanual

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Em comparação com agosto de 2025, em dados observados, a atividade somente caiu na região Norte (-1,0%), com alta no Nordeste (1,8%), Centro-Oeste (1,8%) Sudeste (1,7%) e Sul (1,1%). Em 12 meses, todas as regiões crescem, com destaque para o Nordeste (2,8%), seguido pelo Sul (2,5%), Sudeste (1,9%), Centro-Oeste (1,7%) e Norte (1,3%). No ano, o maior avanço também é do Nordeste (2,9%), seguido por Sudeste (2,4%), Sul (2,4%), Centro-Oeste (1,5%) e Norte (0,6%).