BC aprova reestruturação da XP e controle da empresa é transferido ao Banco XP, do mesmo grupo

O Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central autorizou uma mudança na estrutura organizacional da XP Investimentos, com a transferência do controle societário da companhia para o Banco XP, do mesmo grupo. De acordo com a decisão publicada nesta sexta-feira, 5, no

, com a incorporação das ações, a XP Investimentos passará a ser subsidiária integral do Banco XP, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária (AGE) de 1º de novembro do ano passado. O Banco Central também aprovou a alteração do capital do Banco XP, de R$ 1,610 bilhão para R$ 9,752 bilhões.