TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

BC aprova novas regras de pagamentos internacionais para aprimorar segurança e transparência

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 19:00:00 Editado em 30.04.2026, 19:13:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretoria do Banco Central (BC) aprovou nesta quinta-feira, 30, Resolução que aprimora a regulamenta para o serviço de pagamento ou transferência internacional (eFX). O objetivo, segundo o BC, é aprimorar a segurança, a transparência e o maior alinhamento do Brasil aos padrões globais de prevenção a ilícitos financeiros. O eFx é usado para pagar compras no exterior, contratar serviços internacionais e fazer transferências internacionais de recursos.

O BC informou ainda que a nova norma é resultado de uma consulta pública realizada em 2025. A regra estabelece que o "serviço eFx será restrito a instituições autorizadas a funcionar pelo BC. As instituições que ainda não possuam essa autorização poderão continuar prestando o serviço eFX, desde que peçam ao BC a autorização para funcionamento até maio de 2027".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As instituições terão que prestar informações detalhadas ao BC mensalmente e utilizar contas segregadas, destinadas exclusivamente ao trânsito de recursos de clientes de eFX. O objetivo é fortalecer a supervisão e a proteção aos usuários do serviço.

A regra amplia ainda o serviço eFX, permitindo transferências relacionadas a investimentos no mercado financeiro e de capitais, no Brasil ou exterior, até o valor equivalente a US$ 10 mil. A nova resolução entra em vigor no dia 1º de outubro de 2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/APROVAÇÃO/REGRAS/EFX
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV