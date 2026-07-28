BC: alta dos preços das exportações contribuiu para déficit menor da C/C

O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, afirmou que a alta dos preços das exportações contribuiu para reduzir o déficit registrado na conta corrente em junho de 2026, em relação ao mesmo mês do ano passado.

"A redução para um pouco mais da metade teve a contribuição fundamental do aumento do superávit do balanço comercial de bens, especialmente do aumento dos preços internacionais dos produtos que o País tem exportado", afirmou nesta terça-feira, 28, durante coletiva para comentar as estatísticas do setor externo referentes ao sexto mês do ano.

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O déficit nas transações correntes passou de US$ 5,177 bilhões em junho de 2025 para US$ 2,330 bilhões em junho deste ano, segundo dados divulgados nesta manhã pelo BC.

Rocha observou que no mês houve crescimento no preço tanto de bens exportados quanto importados pelo Brasil. No caso das exportações, destacou o efeito sobre os envios de petróleo.

12 meses

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Ao comentar as estatísticas, o chefe do departamento do BC também ressaltou que o déficit acumulado em 12 meses pela conta corrente voltou a diminuir em junho, para US$ 61,350 bilhões, depois de um trimestre de estabilidade ao redor de US$ 64 bilhões.