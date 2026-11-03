BB Seguridade tem lucro líquido gerencial de R$ 2,432 bi no 3tri26, queda de 5,1% ante 3tri25
A BB Seguridade registrou lucro líquido gerencial recorrente de R$ 2,432 bilhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre, houve elevação de 13%.
No balanço, a companhia afirma que a retração anual, equivalente a R$ 129,8 milhões, foi pressionada principalmente pelas contribuições menores da BrasilSeg e da BB Corretora. A primeira teve redução de R$ 101,2 milhões, refletindo menor volume de prêmios ganhos, aumento do índice combinado e queda do resultado financeiro líquido. Já a contribuição da BB Corretora recuou R$ 58,9 milhões, em razão da diminuição das receitas de corretagem dos segmentos de seguros e títulos de capitalização, além da redução do resultado financeiro líquido. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo avanço do resultado financeiro líquido da holding BB Seguridade.
O resultado financeiro combinado das empresas da BB Seguridade somou R$ 655,7 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Segundo a companhia, essa variação refletiu a redução de 4,9% no saldo médio das aplicações financeiras combinadas, a menor taxa média da Selic e o aumento do custo dos passivos da Brasilprev. Neste último caso, pesaram a menor deflação do IGP-M com defasagem de um mês, que passou de 2,1% para 1,9%, e a constituição de provisão complementar de cobertura (PCC) de R$ 65,6 milhões, ante reversão de R$ 43,6 milhões no terceiro trimestre de 2025.
O relatório não apresenta um valor consolidado de marcação a mercado da carteira de negociação de todas as empresas do grupo para o trimestre. Na Brasilprev, porém, o efeito foi positivo em R$ 75,7 milhões, ante impacto negativo de R$ 45,8 milhões no terceiro trimestre de 2025.
Em setembro, 47,7% dos investimentos das empresas da BB Seguridade estavam aplicados em títulos pós-fixados, ante 45,3% um ano antes. Outros 38,4% estavam em títulos indexados à inflação, frente a 40,5% em setembro de 2025. Os títulos prefixados representavam 13,9% da carteira, ante 14,1% um ano antes.
A BB Seguridade também apurou resultado operacional recorrente não decorrente de juros de R$ 2,618 bilhões no trimestre, queda de 3% no confronto anual. O indicador reúne os resultados operacionais recorrentes das investidas, ponderados pela participação acionária da holding, e não deve ser confundido com um resultado financeiro.