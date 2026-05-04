BB Seguridade tem lucro líquido gerencial de R$ 2,2 bi no primeiro trimestre de 2026

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A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 2,219 bilhões no primeiro trimestre de 2026, uma alta de 11,2% em relação a igual período do ano passado. Na comparação com o quarto trimestre de 2025, houve queda de 2,9%.

Em balanço, a companhia afirma que o crescimento foi sustentado principalmente por BrasilPrev, cujo lucro avançou R$ 136,5 milhões, impulsionado pela alta do resultado financeiro, com redução do custo do passivo, e melhora da eficiência operacional.

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Também houve contribuição positiva de BrasilCap (+R$ 33,8 milhões) e holdings (+R$ 11,3 milhões); BB Corretora (+R$ 26,4 milhões) e BrasilSeg (+R$ 4,9 milhões).