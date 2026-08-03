BB Seguridade tem lucro líquido gerencial de R$ 2,151 bi no 2º trimestre, queda de 3,9%

A BB Seguridade registrou lucro líquido gerencial recorrente de R$ 2,151 bilhões no segundo trimestre de 2026, queda de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 3. Na comparação com o primeiro trimestre, houve contração de 3,1%.

No balanço, a companhia afirma que o desempenho foi pressionado principalmente pelas contribuições negativas da BrasilPrev, diante da queda no resultado financeiro; da BB Corretora, em função de menores receitas de corretagem, especialmente em capitalização; e da BrasilSeg, com redução no prêmio ganho e maiores despesas financeiras.

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"Por outro lado, parte desses efeitos foram compensados por maiores receitas sobre aplicações financeiras na holding BB Seguridade, em razão do aumento no volume de recursos financeiros", diz o balanço.

O resultado financeiro combinado das empresas da BB Seguridade somou R$ 386 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 16,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a companhia, essa variação refletiu o aumento do custo do passivo de planos de previdência de benefício da BrasilPrev, diante da alta do IGPM defasado em um mês. Houve ainda resultado negativo de marcação a mercado da carteira para negociação de todas as empresas do grupo, no valor de R$ 12,2 milhões (ante marcação positiva de R$ 33,6 milhões no segundo trimestre de 2025), além de retração de 3,3% no saldo médio das aplicações combinadas.

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Em junho, 45,7% dos investimentos das empresas da BB Seguridade estavam aplicados em títulos pós-fixados, ante 45,1% um ano antes. Outros 39,2% estavam em títulos indexados à inflação, frente a 40,7% em junho de 2025. Os títulos prefixados representavam 15% da carteira, ante 14,1% um ano antes.

A BB Seguridade também apurou resultado financeiro não decorrente de juros de R$ 2,559 bilhões no trimestre, o que representa um queda de 1,7% no confronto anual.