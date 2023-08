BB renegocia R$ 850 milhões em um mês de Desenrola e supera R$ 5 bi com demais públicos

O conglomerado Banco do Brasil renegociou R$ 850 milhões em dívidas em um mês do Programa Desenrola, que pretende reduzir o endividamento da população brasileira. Conforme antecipou o BB ao

(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a regularização dos empréstimos no âmbito do programa já beneficiou 101 mil clientes. Simultaneamente ao início do Desenrola, o banco criou condições especiais para outros públicos. Na Faixa 2 do Desenrola, que foi aberta no dia 17 de julho, podem ser renegociadas dívidas bancárias de pessoas físicas com renda mensal de R$ 2 mil a R$ 20 mil. Dessa forma, a regularização total já chega a R$ 5,4 bilhões, contando as realizadas pelo BB (R$ 5 bilhões) e pela Ativos S.A. (R$ 377 milhões), empresa do conglomerado especializada em recuperação de crédito. Quase 320 mil clientes do BB e 288 mil clientes da Ativos S.A. tiveram acesso a condições especiais para renegociação de suas dívidas, juntando o Desenrola e a iniciativa da própria instituição, entre pessoas físicas em geral e micro e pequenas empresas. Segundo o banco, além do público do Desenrola, 194 mil clientes pessoas físicas em geral regularizaram suas dívidas, em um total de R$ 2,9 bilhões. Por fim, mais de 22 mil micro e pequenas empresas já renegociaram aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Além disso, por intermédio da Ativos S.A., 288 mil clientes já foram beneficiados. "Desenrolar mais de 600 mil clientes do conglomerado BB, em apenas um mês, mostra que estamos no caminho certo de conseguir proporcionar cidadania financeira aos brasileiros", afirma Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil. "A coordenação dos atores envolvidos no Desenrola serve de exemplo do que se pode fazer pelo País quando o mercado, o governo e as demais lideranças da vida pública atuam de forma uníssona", completa.

O BB criou condições negociais para os clientes beneficiados pelo Desenrola e ampliou o alcance para os demais públicos inadimplentes, inclusive microempreendedores individuais. O banco oferta descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento, para os públicos selecionados.