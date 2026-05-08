BB renegocia mais de R$ 430 milhões nos 2 primeiros dias de operação do novo Desenrola

O Banco do Brasil renegociou mais de R$ 430 milhões nos dois primeiros dias de operação do Novo Desenrola, iniciada na quarta-feira, 6. O programa, anunciado formalmente no começo da semana, busca aliviar a pressão de endividamento no País.

Do total, R$ 202,8 milhões foram destinados à repactuação de dívidas em 1.611 operações contratadas para 1,6 mil empresas, no âmbito do Desenrola Empresas, que utiliza as linhas Pronampe e Procred, de acordo com nota do BB.

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O banco também conduziu 12.614 renegociações com clientes pessoa física (PF) que atendem às condições do programa, ou seja, têm renda de até cinco salários mínimos e dívida de até R$ 15 mil, com atraso entre 90 dias e dois anos. Neste caso, foram R$ 10,4 milhões renegociados.

O BB realizou ainda 22.258 operações renegociadas, a um total de R$ 219,6 milhões para pessoas que não se enquadram nos critérios da iniciativa do governo. O processo tem sido feito pelos canais oficiais do banco, com descontos que podem chegar a 90%.

Como mostrou reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), as principais instituições financeiras brasileiras foram rápidas em aderir ao Novo Desenrola, mas analistas avaliam que o impacto tende a ser limitado nas métricas de qualidade de ativos nos balanços.