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BB: projeções para Lucro Líquido Ajustado cai de R$ 22 a R$ 26 bi para R$ 18 a R$ 22 bi -

Escrito por Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 19:12:00 Editado em 13.05.2026, 19:23:03
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O Banco do Brasil (BB) divulgou nesta quarta-feira, 13, as revisões de projeções para 2026. O guidance para Lucro Líquido Ajustado foi reduzido de R$ 22 bilhões a R$ 26 bilhões para o intervalo entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões, sendo que apenas no primeiro trimestre, o banco alcançou R$ 3,4 bilhões.

Já a expectativa para o Custo do Crédito aumentou de R$ 53 bilhões a R$ 58 bilhões para R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões. A previsão para Margem Financeira Bruta, por sua vez, saiu de 4% a 8% para 7% a 11%.

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O banco manteve as estimativas divulgadas anteriores para Carteira de Crédito, Carteira Sustentável, Receitas de Prestação de Serviços e Despesas Administrativas.

O BB ressaltou que as projeções corporativas refletem as expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. "Por serem dependentes das condições de mercado e do desempenho econômico (doméstico e internacional) e estarem sujeitos a riscos e incertezas, inclusive fora do controle da administração, os resultados e performances efetivos podem divergir daqueles previstos nas projeções", informou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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BANCO DO BRASIL/BALANÇO/1º TRIMESTRE/PROJEÇÕES
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