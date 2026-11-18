O Banco do Brasil negou o envolvimento das suas operações de crédito rural a "fazendas fantasmas". Em nota, o banco afirmou que se tratam de informações falsas que "circulam de forma irresponsável nas redes sociais". "O Banco do Brasil repudia veementemente a disseminação de informações falsas sobre o envolvimento da empresa em caso fantasioso de fraude generalizada no crédito rural, como fazem publicações irresponsáveis e oportunistas nas redes sociais diante dos recentes debates sobre a relação do Banco com o agronegócio", afirmou o banco em nota à imprensa.

A manifestação do BB ocorre após influenciadores nas redes sociais terem associado erroneamente a carteira de crédito rural nacional problemática, estimada em R$ 256 bilhões, a investigações da Polícia Federal que apuram possíveis fraudes em operações de crédito rural de cerca de R$ 8,5 milhões no Distrito Federal e em Goiás, envolvendo a Caixa Econômica Federal.

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Na nota, o banco afirma ainda que observa as normas do Manual de Crédito Rural e adota "diferentes camadas de controle". "O crédito rural é uma atividade altamente regulada, fiscalizada e auditada e o Banco mantém os mais rigorosos processos de governança sobre suas operações, como é reconhecido pelo mercado e instituições reguladoras. Desta forma, o Banco do Brasil afirma que é falsa a alegação de que a instituição tenha concedido empréstimos fraudulentos a CPFs inexistentes ou a supostas fazendas inexistentes", acrescentou a instituição financeira.

O banco cita como mecanismos de controle análise de documentação relacionada ao imóvel e à atividade produtiva, projetos técnicos, notas fiscais e outros elementos destinados a verificar a correta aplicação dos recursos. "A fiscalização prossegue após a contratação, com o acompanhamento dos empreendimentos financiados. Esses controles combinam presença técnica e tecnologia. O BB possui a maior rede especializada para atendimento agro do país, incluindo a atuação de mais de 280 agrônomos e ainda conta com o apoio de empresas técnicas credenciadas para avaliações, vistorias e acompanhamento de empreendimentos rurais, em conformidade com as normas aplicáveis", esclareceu o banco.

De acordo com o BB, em algumas operações também são realizadas análises e checagens com informações georreferenciadas, como sensoriamento remoto que é utilizado no acompanhamento de lavouras financiadas desde 2018 e a análise de aptidão de áreas, incorporada neste ano, bem como a utilização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

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"Sempre que são apontadas possíveis irregularidades isoladas, o Banco apura os indícios e coopera, de forma diligente, com as forças policiais e demais autoridades competentes, observados os limites legais. Indícios de fraudes são devidamente eventualmente comprovados são rigorosamente investigadas e seus responsáveis, responsabilizados", acrescentou o BB.