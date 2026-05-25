BB lidera captação de R$ 1,5 bi no 4º leilão do Eco Invest Brasil

O Banco do Brasil liderou um captação de R$ 1,5 bilhão no quarto leilão do Eco Invest Brasil, programa do governo que busca destravar investimentos privados e atrair capital estrangeiro para projetos de sustentabilidade.

Em comunicado, o BB informa que estruturou a captação com alavancagem de mais de quatro vezes, o que viabiliza R$ 6,4 bilhões em investimentos. A rodada é voltada para projetos de sociobioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura na Amazônia Legal.

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Na primeira fase, o BB havia captando R$ 800 milhões, que viabilizou oferta total de R$ 4,8 bilhões. Os recursos beneficiaram 31 empresas. Na segunda etapa, o banco captou R$ 4,2 bilhões e estruturou oferta de R$ 6,8 bilhões. Já na terceira fase, a captação ficou R$ 1 bilhão, com potencial de investimento de até R$ 3 bilhões em participações (equity) em empresas ligadas a transição energética, economia circular e infraestrutura.

"Ao direcionar recursos a projetos com potencial transformador na Amazônia Legal, o Banco reforça seu papel como indutor do desenvolvimento regional, da inovação e da economia de baixo carbono", afirmou o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do BB, José Ricardo Sasseron.

Mais cedo, o governo lançou o quinto leilão da iniciativa, que prevê a criação de seis fundos de inovação, uma linha de crédito corporativo e recursos para pesquisa aplicada e empreendedorismo de base tecnológica. No limite, a rodada pode chegar a cerca de R$ 50 bilhões em recursos mobilizados.